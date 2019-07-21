Москва, , 14:57 — REGNUM

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании «Россия», вылетевший из Москвы в Прагу, экстренно вернулся в аэропорт после возникновения пожара в багажном отсеке.

В момент возгорания в самолете находились 187 человек. Горящий самолет совершил штатную посадку — никто не пострадал.

Все пассажиры и члены экипажа покинули самолет. Сейчас пассажиры ожидают резервный борт, чтобы отправиться в Прагу.

Уточняется, что во время полета в самолете сработал датчик пожара. Экипаж отключил датчик и принял решение совершить экстренную посадку в аэропорту «Внуково», из которого недавно вылетел. Следов задымления во время полета обнаружено не было.

После посадки самолет был отстранен от полетов. Начато расследование.