Краснодар, , 14:00 — REGNUM

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Темрюкском районе Краснодарского края. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла 21 июля около 03:40 мск на 82-м километре автотрассы «Новороссийск — Керченский пролив». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Ford Transit, мужчина 25-ти лет, совершил выезд на полосу встречного движения, где и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ».

В результате столкновения автомобилей погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП, приведшего к гибели людей. Выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее ИА REGNUMсообщало о гибели мужчины в результате падения легкового автомобиля в озеро Байкал в Бурятии.

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