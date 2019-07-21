Брянск, , 13:48 — REGNUM

Один человек погиб в результате пожара в интернате для престарелых и инвалидов в Брянской области. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании в доме-интернате для престарелых и инвалидов, находящемся в деревне Дарковичи Брянского района, поступило в ГУ МЧС в 01:32 мск 21 июля.

В результате пожара погиб один человек, мужчина 1949 года рождения. Огнём сильно повреждено помещение на первом этаже здания, общей площадью 20 кв. метров.

В пресс-службе правительства региона отметили, что масштабных последствий пожара удалось избежать благодаря грамотным действиям сотрудников интерната.

Сообщается, что всего в корпусе интерната, где произошло возгорание, проживают 97 человек. Эвакуированы были 39 человек, необходимости в эвакуации остальных не было.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать несоблюдение правил противопожарной безопасности мужчиной-инвалидом, проживавшим в комнате, где произошло возгорание.

Следственное управление следственного комитета РФ по Брянской области проводит доследственную проверку по факту гибели человека.

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