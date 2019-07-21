Ростов-на-Дону, , 12:57 — REGNUM

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российкой Федерации (Росгвардия) по Ростовской области прокомментировало инцидент, произошедший после матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» — «Спартак» (2:2) между фанатами гостей и представителями ОМОНа. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 21 июля, пресс-служба Росгвардии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после матча фанатов «Спартака» долгое время не выпускали из подтрибунного помещения. Затем между болельщиками и ОМОНом произошла драка.

В Росгвардии пояснили причины произошедшего. Оказывается, часть болельщиков в нарушение действующих правил пронесли на трибуны файеры и хлопушки. Затем это все использовалось на трибунах, что также запрещено.

Нарушения были зафиксированы на видео и организаторы матча пытались на месте вычислить нарушителей. Росгвардия оказывала силовую поддержку. Если бы это не было сделано, фанаты-нарушители уехали из Ростова и найти их было бы затруднительно.

«Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок — разжигали файеры и бросали хлопушки. Это было зафиксировано на видео. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролёрам-распорядителям», заявил представитель Росгвардии.