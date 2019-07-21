Донецк, , 12:30 — REGNUM

Режим прекращения огня был нарушен украинскими боевиками 23 раза за истекшие сутки. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

При обстрелах территории ДНР украинские войска применяли следующее вооружение: миномёты калибра 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В зону обстрела попали следующие населённые пункты и районы ДНР: Зайцево, Доломитное, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Спартак, Васильевка, Крутая Балка, Александровка, Старомихайловка, Сигнальное, Еленовка, Докучаевск, Новая Таврия, Заиченко, Коминтерново, Ленинское.

В результате обстрелов были повреждены два жилых дома в населённом пункте Зайцево, два жилых дома в населённом пункте Александровка и газопровод низкого давления в населённом пункте Докучаевск.

Всего по территории ДНР украинские каратели выпустили 445 единиц боеприпасов.

Все нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в период с 03:00 20 июля по 00:01 21 июля, до вступления в силу возобновлённого обязательства сторон по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что с момента вступления в силу нового перемирия и до 09:40 нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР: Нарушений режима перемирия зафиксировано не было