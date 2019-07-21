Ростов-на-Дону, , 11:58 — REGNUM

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону изменил меру пресечения заместителю начальника УФНС РФ по Ростовской области. Исполняющую обязанности руководителя Ирину Александрову выпустили из следственного изолятора. Подозреваемая в превышении должностных полномочий в настоящее время находится под домашним арестом.

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«Отпустили после дачи признательных показаний», — цитирует ТАСС источник в силовых структурах.

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Стоит отметить, что Александрова была задержана в рабочем кабинете в конце мая текущего года по подозрению в превышении должных полномочий (ст. 286 УК РФ). По имеющимся сведениям, руководитель налоговой службы региона отменила решение об отказе в возмещении налога компании «Дис» на 21 млн рублей, что привело к хищению бюджетных средств. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отправил Александрову в СИЗО на два месяца.

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ИА REGNUM напоминает, что на официальном сайте регионального УФНС указано, что Александрова заместителем руководителя УФНС России по Ростовской области была назначена 10 июля 2012 года. На момент задержания она являлась исполняющей обязанности руководителя управления.

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