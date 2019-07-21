Улан-Удэ, , 12:00 — REGNUM

Мужчина погиб при падении автомобиля в озеро Байкал в Бурятии. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ДТП произошло в Кабанском районе Бурятии в местности Большой Ковш на просёлочной дороге. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, двигаясь по автодороге на большой скорости, не справился с управлением и въехал в искусственный залив озера Байкал.

В момент ДТП в салоне автомобиля находились два человека: водитель и его пассажирка. Женщине удалось спастись, мужчина погиб.

К поискам тела погибшего были привлечены водолазы Посольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Тело мужчины было обнаружено водолазами на глубине пяти метров и передано сотрудникам полиции. Также из воды при помощи крана был извлечён автомобиль.

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