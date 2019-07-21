Ростов-на-Дону, , 11:23 — REGNUM

После матча между футбольными клубами «Ростов» и «Спартак» на стадионе «Ростов-Арена» произошла массовая драка. Инцидент на видео зафиксировали очевидцы и поделились кадрами с подписчиками различных пабликов в социальных сетях.

Сотрудник ОМОН

«После игры с «Ростовом» фанаты «Спартака» начали баловаться на стадионе и ОМОНу пришлось сделать им замечание. Некоторым — физическое. Официальная причина конфликта: для фанатов «Спартака» оставили один выход, чтобы отловить людей, которые использовали пиротехнику во время матча. Болельщики начали защищать друг друга и начались столкновения», — сообщается в паблике «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Один из болельщиков красно-белых Николай С., присутствовавший при инциденте, рассказал, что на выходе образовалась слишком большая очередь. Спустя некоторое время, начались волнения среди футбольных фанатов.

«Дальше происходит следующее: неожиданно со спины в толпу влетают 30−40 ОМОНовцев — с дубинками, в шлемах — и начинают всех расталкивать. Люди падают, друга друга сбивают с ног, бьют людей дубинками и электрошокерами — досталось даже лежащим. Всё это длится примерно 30−40 секунд. Что вообще за дикость, после чемпионата мира такое творить? Там люди и с детьми были. Видимо, целью ОМОНа было лишь напугать людей. Минут через 40 мы начали выходить через узкий ручеёк. Я вышел среди первых 200 человек, что там дальше было — уже не знаю», — цитирует собеседника издание «Чемпионат.com»

Тем временем на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ) опубликовано официальное заявление, в котором говорится, что «все системы, обеспечивающие допуск на стадион, безопасность и комфорт болельщиков, работали в штатном режиме». Кроме того, стюарды и сотрудники МВД были «корректны и лояльны, создавая атмосферу праздника», на что указывали болельщики в социальных сетях.

«В ходе матча ряд болельщиков «Спартака» неоднократно использовал пиротехнические изделия, часть которых были брошена в сторону стюардов. После матча в соответствии с «Планом обеспечения безопасности» полиция провела операцию по выявлению наиболее активных нарушителей. Болельщики, использовавшие пиротехнику, задержаны. Была совершена попытка отбить их. Завязалась потасовка. По решению координационного штаба оперативно введен ОМОН, инцидент локализован. Нарушители доставлены в отделения полиции», — уточнили в РПЛ.

По информации городской администрации, во время инцидента было задержано восемь человек, одному из футбольных болельщиков понадобилась медицинская помощь.