Донецк, , 10:48 — REGNUM

Нарушений нового режима перемирия в Донецкой Народной Республике зафиксировано не было. Об этом 21 июля сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

С момента вступления в силу нового бессрочного режима прекращения огня на территории ДНР, с 00:01 до 09:40 режим перемирия не нарушался.

Напомним, что режим всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня вступил в силу на территориях ДНР и ЛНР с 00:01 21 июля.

Согласованные условия режима перемирия включают запрет на применение любого вида огня, включая снайперский, запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные операции, запрет на размещение тяжёлого вида вооружения в населённых пунктах и в непосредственной близости от них.

Ранее ИА REGNUM сообщало о вступлении в силу приказа о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня на территориях ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Приказ о режиме полного и бессрочного прекращения огня издан в ДНР и ЛНР