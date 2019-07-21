Москва, , 07:03 — REGNUM

Два человека были ранены в результате стрельбы в Савёловском районе Москвы, сообщает 21 июля телеканал «Москва 24».

Травматический пистолет (cc) Vladimir Antoshin

Как стало известно, стрельба из травматического пистолета была зафиксирована в 4-м Вятском переулке в ночь на воскресенье, 21 июля. Стрелявший в группу людей неизвестный мужчина с места преступления скрылся.

Пострадавшие получили неопасные для жизни травмы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Полиция начала розыск стрелявшего. Устанавливаются мотивы и обстоятельства преступления.