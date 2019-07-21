Москва, , 06:16 — REGNUM

О повышении температуры воздуха и уменьшении количества осадков в Москве и Центральной России заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает 20 июля телеканал «Звезда».

В течение следующей недели, 22−28 июля, погода в Центральной части России начнет постепенно улучшаться, и уже к выходным возможно возобновление купального сезона. Как ожидается, уже к пятнице, 26 июля, столбики термометров поднимутся до отметки 23−28 градусов Цельсия, что даже несколько выше климатической нормы.

Напомним, установившаяся было в Центральной России ясная и жаркая летняя погода под влиянием североатлантического циклона сменилась дождями и похолоданием. Аномально холодное лето растянулось на две недели.