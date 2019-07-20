Вашингтон, , 19:09 — REGNUM

Шесть человек погибли в трёх штатах США из-за последствий аномальной жары. Об этом 20 июля сообщает телекомпания CBS.

По данным телекомпании, четыре человека погибли в штате Мэриленд и еще двое в штатах Аризона и Арканзас. В Нью-Йорке, где температура воздуха превысила 20 июля 30 градусов тепла, была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с экстремальной жарой.

В городе Нью-Йорке открыты уже более 500 специальных центров для отдыха измученных зноем людей. Из-за жары были отменены ряд мероприятий и спортивных соревнований. Бассейны общественного пользования работают в городе на два часа дольше обычного.

Национальная метеорологическая служба США предупредила, что волна тепла коснётся городов Миннеаполис (штат Миннесота), Сент-Луис (штат Миссури), Чикаго (штат Иллинойс), Кливленд (штат Огайо), Роли (штат Северная Каролина), Бостон (штат Массачусетс), Филадельфия (штат Пенсильвания) и Вашингтон.

В общей сложности, по прогнозам метеорологов, жаркая погода коснётся более 195 миллионов жителей США.

Ранее ИА REGNUMсообщало о новом рекорде летней жары во Франции. В городе Верарг была зафиксирована температура воздуха +46 градусов по Цельсию.

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