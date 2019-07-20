Варшава, , 18:41 — REGNUM

Тело пятилетнего гражданина России, пропавшего после гибели своего отца, найдено полицией Польши. Об этом 20 июля сообщил журналистам пресс-секретарь коменданта полиции Варшавы Мариуш Мрозек.

Как пояснил Мрозек, заключение о том, что найден именно пропавший ребенок было сделано по одежде, в которой мальчика видели в последний раз.

Пятилетний мальчик пропал 10 июля. Он был с отцом, который забрал его на автомобиле и увёз в неизвестном направлении. Тревогу подняла мать мальчика, которая написала заявление в полицию, после того, как отец с ребёнком не явились домой в оговоренное время.

Позднее тело отца ребёнка было обнаружено на железнодорожных путях. Мужчину насмерть сбил поезд.

На поиски ребёнка были брошены все силы полиции Польши. В поисках принимали участие военные, пожарные и волонтёры. Было обследовано более четырёх тысяч гектаров местности. Все местные СМИ регулярно транслировали фотографию мальчика с просьбой сообщать в полицию любую информацию, которая может помочь в поисках.

Сообщается, что отношения у родителей мальчика в последнее время были напряжёнными, супруги жили раздельно.

Расследование обстоятельств дела продолжается.

Ранее ИА REGNUMсообщало, что поиски пятилетнего мальчика из РФ стали самыми масштабными за всю историю Польши.

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