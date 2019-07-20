Москва, , 17:55 — REGNUM

Около пяти тысяч человек были эвакуированы из здания торгово-развлекательного центра (ТРЦ) в Москве из-за срабатывания пожарной сигнализации. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Сотрудники Академии государственной противопожарной службы МЧС России на учениях Academygps.ru

Срабатывание пожарной сигнализации произошло в кафе на четвёртом этаже здания ТРЦ «Океания», находящегося на Кутузовском проспекте.

Уточняется, что сигнализация сработала во время приготовления пищи, из-за возникшего небольшого задымления.

Люди были эвакуированы из здания ТРЦ в целях безопасности. В ГУ МЧС по Москве уточнили, что тревога оказалась ложной.

Ранее ИА REGNUMсообщало об эвакуации 650 человек из главного корпуса Южного федерального университета (ЮФУ) в Ростове-на-Дону из-за ложного сообщения о минировании.

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