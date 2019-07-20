Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 17:35 — REGNUM

Движение на железнодорожном перегоне Собь-Харп в Приуральском районе Ямала, где 20 июля произошёл сход с рельсов товарного состава с углём, понадобится ориентировочно 10 часов. В Лабытнанги организована помощь пассажирам поезда Лабытнанги — Москва, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Окончания восстановительных работ ожидают 176 пассажиров поезда «Лабытнанги-Москва», в том числе 14 детей. Большинство разъехались по домам, часть пассажиров решили остаться в вагонах. Для людей организована выдача сухих пайков и кипятка. Автотранспортное городское предприятие доставляет желающих к гостинице «Семь лиственниц». На станциях «Лабытнанги» и «Елецкая» для пассажиров организовано горячее питание.

«Мы контролируем ситуацию, держим связь во всеми службами и ведомствами, которые задействованы в восстановительных работах. Всё, что потребуется для оказания помощи — организуем. Обстановка спокойная», — сообщила глава Лабытнанги Марина Трескова.

ОАО «РЖД» организовало оперативный штаб по ликвидацию последствий происшествия. На место выехала комиссия во главе с руководством Свердловской железной дороги, сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня днём на железнодорожном перегоне Собь-Харп в Приуральском районе ЯНАО произошёл сход вагонов грузового поезда с рельсов. Всего в составе находилось 47 вагонов, из них 13 вагонов с углём. Пострадавших и погибших нет.

К месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из городов Инта и Воркута (Коми).

Происшествие привело к задержке пассажирских поездов: №209 «Лабытнанги — Москва», №22 «Москва — Лабытнанги». Поезд «Воркута — Лабытнанги» отменён.

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