Николаев, Украина, , 17:11 — REGNUM

Неизвестные избили кандидата в народные депутаты на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Инцидент произошел в субботу, 20 июля, в Николаеве. Мужчина, который обратился в полицию, заявил, что нападение на него совершили двое неизвестных.

Заявитель рассказал, что злоумышленники ударили его по голове, когда он возвращался домой. По данному факту было возбуждено дело.

В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

Ранее украинская певица и кандидат в Верховную раду от партии «Батькивщина» Анастасия Приходько сообщила на своей странице в Facebook о том, что неизвестны совершил нападение на неё во время избирательной компании.

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