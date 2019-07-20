Нью-Дели, , 17:14 — REGNUM

Мужчина, подозреваемый в убийстве павлинов, был жестоко избит толпой в штате Мадхья-Прадеш в центральной части Индии, сообщает телеканал NDTV.

Инцидент произошёл 19 июля около 21:00 по местному времени. Жители деревни Ласудия Атри округа Нимуч заметили четырёх человек, убегавших по полям и начали их преследование.

Одного из убегавших толпе удалось схватить. У пойманного мужчины жители деревни обнаружили четырёх мёртвых павлинов, после чего начали избивать его, а потом оставили лежать с тяжёлыми травмами в поле.

О произошедшем в полицию штата сообщил неизвестный. Полиция прибыла на место происшествия и доставила избитого мужчину в больницу, где он скончался от полученных травм.

В связи с произошедшим задержаны девять из десяти предполагаемых зачинщиков драки. Правоохранительными органами Индии было заведено уголовное дело об организации беспорядков и убийстве человека.

Кроме того, в соответствии с законом об охране дикой природы Индии, было заведено уголовное дело об убийстве павлинов в отношении умершего мужчины, его сына и ещё двух человек, которые в настоящее время разыскиваются.

Стоит отметить, что павлин является национальной птицей Индии. Охота на павлина и убийство его запрещены законом об индийских лесах от 1972 года. Лица, признанные виновными по этому закону, могут быть лишены свободы на срок до семи лет.

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