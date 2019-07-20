Винница, Украина, , 16:49 — REGNUM

Украинская певица и кандидат в Верховную раду от партии «Батькивщина» Анастасия Приходько сообщила о нападении на неё во время избирательной компании. Артистка пишет об этом на своей странице в Facebook.

По словам Приходько, нападение на неё произошло в городе Винница во время концерта, который проходил в рамках избирательной компании.

Певица заявила, что во время концерта на сцене пять раз выключали свет, из-за чего ей и её команде пришлось петь без музыки. Также Приходько выложила видеозапись, на которой видно, как некий полуголый мужчина выскакивает из толпы перед сценой и набрасывается на певицу. Нападавшему удалось повалить артистку, но потом его оттащила подоспевшая охрана.

Приходько пояснила, что в связи с нападением на неё обратилась с заявлением в полицию.

Анастасия Приходько баллотируется в парламент Украины от партии Юлии Тимошенко «Батькивщина» по мажоритарному округу в Виннице. Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут 21 июля.

Ранее ИА REGNUMсообщало о снятии Михаилом Саакашвили своей партии «Движение новых сил» с внеочередных парламентских выборов на Украине.

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