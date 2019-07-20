Салехард, , 16:06 — REGNUM

12 вагонов с углем грузового поезда, в составе которого всего находилось 47 вагонов, сошли с рельсов на железнодорожном перегоне Собь-Харп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

ЧП произошло сегодня, 20 июля, в Приуральском районе.

«Данное происшествие привело к задержке пассажирских поездов… — говорится в сообщении. — Пострадавших и погибших нет».

В настоящее время выясняются причины происшествия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года по факту схода с рельсов шести грузовых вагонов в Нижегородской области было возбуждено уголовное дело.

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