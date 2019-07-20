Чита, , 15:28 — REGNUM

Иномарку у случайного знакомого угнала 14-летняя школьница в городе Чите в Забайкальском крае. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Автомашина Toyota Fielder была остановлена для проверки документов сотрудниками отдельной роты ДПС УМВД России по городу Чите около двух часов ночи 19 июля. За рулём автомобиля находилась жительница села Смоленка 14-ти лет.

Сотрудниками ГИБДД было установлено, что автомашина является собственностью 36-летнего жителя Читы, от которого позднее поступило заявление об угоне.

Сотрудниками правоохранительных органов было предварительно установлено, что хозяин иномарки познакомился со школьницей вечером 19 июля и привёз её в микрорайон Северный города Читы, где с приятелями начал распивать алкогольные напитки.

Поздно ночью девушка, поняв, что домой её никто отвозить не собирается, самовольно забрала у своего случайного знакомого ключи от автомобиля, села за руль и поехала в сторону села Смоленка.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об угоне. В настоящее время ведётся расследование.

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