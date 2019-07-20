Париж, , 14:51 — REGNUM

Вооружённое ограбление организовала группа неизвестных злоумышленников на торговый центр Galeries Lafayette в Париже. Об этом 20 июля сообщает телеканал BFM.

По информации телеканала, ограбление произошло ночью с 19 на 20 июля в 00:30 мск. По предварительным данным, несколько злоумышленников в масках, вооружённые молотами, сломали боковую дверь одного из магазинов торгового центра и выбили витрину.

На шум выбежали охранники, которым удалось прогнать грабителей. При этом двое охранников получили травмы.

Сумма нанесённого торговому центру ущерба пока не установлена. Сообщается, что злоумышленникам удалось украсть несколько дорогих часов. Прокуратура Парижа начала расследование инцидента. Личности злоумышленников устанавливаются.

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