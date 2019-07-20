Вашингтон, , 13:43 — REGNUM

Состояние российского боксера Максима Дадашева, которому после отборочного боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в американском городе Оксон Хилл в системе IBF понадобилась срочная операция, остается тяжелым. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает ESPN.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после боя с Матиасом Дадашев почувствовал себя плохо — он потерял сознание и был госпитализирован.

В больнице медики диагностировали субдуральную гематому. Дадашеву была сделана экстренная операция, в ходе которой производилась трепанация черепа, чтобы ликвидировать отек мозга.

После операции медики оценивают состояние боксера как тяжелое.

Пока никаких прогнозов относительно восстановления Дадашева никто не делает.

Напомним, что отборочный ой был остановлен в 11-м рануде командой Дадашева, для того, чтобы поберечь здоровье боксера.

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