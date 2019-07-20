Пекин, , 13:43 — REGNUM

До 12 человек увеличилось число погибших в результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в Китае. Об этом 20 июля сообщает агентство «Синьхуа».

По состоянию на 16:00 20 июля (11:00 мск) сообщается о 12 погибших, как минимум 13 серьёзно пострадавших и трёх пропавших без вести в результате взрыва, произошедшего в городе Саньмэнься китайской провинции Хэнань.

На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, в которой задействованы более 270 спасателей и пожарных. Проведено уже три раунда поисково-спасательных работ.

Все раненые при взрыве на газоперерабатывающем заводе были госпитализированы. Ведётся расследование причин и обстоятельств взрыва.

Напомним, взрыв на заводе, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co. Ltd, расположенном в городе Саньмэнься произошёл в 17: 45 по местному времени (12:45 мск). После ЧП работа завода была полностью остановлена. Ударной волной от взрыва было повреждено остекление в окнах зданий в радиусе трёх километров.

Ранее ИА REGNUMсообщало о двух погибших, 18 раненых и 12 пропавших без вести в результате взрыва.

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