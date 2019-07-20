Ханты-Мансийск, , 12:48 — REGNUM

Сход вагонов грузового поезда с рельсов произошёл в Югре. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл на железнодорожном перегоне Собь — Харп в Приуральском районе Югры. Грузовой поезд, в составе которого находилось 47 вагонов, сошёл с рельсов около 12:00 мск 20 июля. При этом из 47 вагонов 13 были загружены углем.

Пострадавших в результате ЧП нет. К месту происшествия выдвинулись два аварийно-восстановительных поезда из Инты и Воркуты.

Из-за схода поезда были задержаны два пассажирских поезда. Это поезд №209 Лабытнанги — Москва и поезд №22 Москва — Лабытнанги. Поезд Воркута — Лабытнанги был отменён.

Ранее ИА REGNUMсообщало о пожаре в кабине электровоза, который произошёл в харьковской области Украины. Пострадавших в результате возгорания нет.

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