Нью-Дели, , 11:56 — REGNUM

В столице Индии Дели задержали крупную партию героина на сумму 6 млрд рупий (примерно 88 млн долларов). Об этом 19 июля сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальное заявление управления полиции Дели.

Правоохранительные органы также задержали преступную группировку, осуществлявшую контрабанду наркотиков из Афганистана и их распространение в северной и северо-западной Индии. Сообщается, что полиции удалось арестовать главарей группировки Шинвари Рахмата Гула и Акхтара Мохаммада Шинвари. По словам заместителя начальника управления полиции Дели Маниша Чандры, Гул и Шинвари, граждане Афганистана, состояли в международном наркокартеле и отвечали за технологическую переработку героина после его транспортировки в Индию.

Группировка действовала следующим образом: джутовые мешки, используемые для транспортировки специй, вымачивались в растворе с высоким содержанием героина. После перевозки в Индию мешки подлежали особой переработке, в результате которой Шинвари и Гул получали героин высокого качества. Сообщается, что в волокнах одного такого джутового мешка можно было перевезти примерно 1 кг героина.