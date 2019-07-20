Донецк, , 11:51 — REGNUM

Подрыв трактора произошёл в Донецкой Народной Республике (ДНР), пострадал водитель. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба МЧС ДНР.

Происшествие случилось 19 июля в Шахтёрском районе ДНР, в трёх километрах от села Круглик. Трактор Т-150, переезжая с одного поля на другое, наехал на взрывоопасный предмет.

При взрыве трактор получил значительные повреждения. Пострадали рама, двигатель, кабина и шасси. Повреждённая сельхозтехника ремонту не подлежит.

Водитель трактора, мужчина 1978 года рождения, получил травмы. Ему была оказана медицинская помощь, но от госпитализации он отказался.

Для ликвидации последствий взрыва от МЧС ДНР привлекались две единицы техники и 13 человек личного состава, в том числе группа пиротехнических работ.

Ранее ИА REGNUMсообщало о готовности в ДНР к соблюдению «бессрочного» перемирия с 21 июля текущего года. При этом в ДНР заявили также и о готовности защищать своё население от украинских боевиков.