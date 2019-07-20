Волгоград, , 10:57 — REGNUM

Мальчик четырёх лет был госпитализирован после наезда на него в Волгоградской области легкового автомобиля, за рулём которого находился подросток. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в хуторе Колободов во Фроловском районе Волгоградской области. Подросток 14-ти лет решил без разрешения воспользоваться автомобилем ВАЗ-21 093, принадлежащим его отцу.

Двигаясь на автомобиле по просёлочной дороге, подросток совершил наезд на ребёнка четырёх лет, который выбежал на проезжую часть из-за стоявшего транспортного средства.

В результате аварии малолетний ребёнок получил множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу города Волгограда.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUMсообщало о числе погибших и раненых в ДТП за первое полугодие 2019 года. По данным МВД РФ, число погибших в ДТП на дорогах России за этот период снизилось на 5,4%, число пострадавших снизилось на 0,5%.

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