Курган, , 10:30 — REGNUM

В Курганской области названы причастные к возникновению лесных пожаров, бушевавших на территории региона в мае 2019 года. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды подготовил материалы в отношении физических и юридических лиц, и передал их в ГУ МЧС России по Курганской области для принятия процессуальных решений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Лесной пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Отсутствие минерализованных полос между лесным фондом и территорией МУП «Шуховской полигон ТБО» стало причиной пожара 4 мая в Старопросветском участковом лесничестве. Огнём было охвачено более 2 тысяч гектаров леса — ущерб от пожарища составил более 37 миллионов рублей. В тот же день по тем же причинам в Шуховском мастерском участке горел лес на 62 гектарах — ущерб более 1,5 млн рублей.

Авария на линии электропередач, проходящей по территории Старопросветского участкового лесничества, вызвала пожар 7 мая на площади более 20 гектаров с ущербом в 500 тыс. рублей. Ответственность за этот инцидент возлагается на ООО «Регионстройкомплект».

В районе деревни Лиственное Кетовского района 16 мая пожар охватил около 2 гектаров леса. Причиной возгорания стало проведение сельхозработ с нарушением правил противопожарной безопасности. Установлен житель села Кетово, проводивший данные работы.

В Глядянском лесничестве пожар на 1,5 гектарах леса 20 мая возник от перехода огня с земель сельхозназначения. Пал устроил установленный местный житель.

Напомним, обстановка с природными пожарами обострилась в Зауралье с 3 мая 2019 года по причине аномальной жары до плюс 30 градусов по Цельсию и порывистого ветра. Огонь стал отступать лишь после усиления сил подразделения курганского МЧС межрегиональной группой спасателей, прибывших из Тюменской, Челябинской и Свердловской областей, а также специальной авиацией.

В прокуратуре Курганской области отмечают, что на территории региона в мае было зарегистрировано 173 природных пожаров площадью 18 638,57 га. Правоохранительными органами возбуждено 17 уголовных дел по фактам уничтожения лесных насаждений и имущества граждан вследствие пожаров, а также одно дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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