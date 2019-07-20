Новоорск, , 07:14 — REGNUM

В Новоорском районе Оренбюургской области с 19 июня введен режим ЧС из-за крупного природного пожара, который нёс угрозу населенным пунктам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в настоящее время, пожар локализован.

По данным ведомства, сухая трава загорелась днем 19 июля. Из-за сильного ветра огонь начал стремительно распространяться.

По оперативным данным, вечером 19 июля фронт активного горения по двум очагам составлял 50 и 20 км. Из-за задымления с 03:00 местного времени (01:00 мск) ввели ограничительную меру на муниципальных трасса. Участки дорог Лужки-Закумачное и Кумак-Можаровка закрыты для движения.

В Новоорске подготовили три пункта временного размещения людей в случае ухудшения обстановки. Угроза была для населенных пунктов Лужки и Закумачное, где проживают примерно 300 человек.

На 07:00 пожар локализован. Как заявили в ГУ МЧС по региону, угрозы для сел нет.