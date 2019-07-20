Богота, , 05:01 — REGNUM

Микроавтобус вылетел с дороги и упал в пропасть на западе Колумбии, сообщает газета El Tiempo.

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Боливар. Водитель автобуса потерял управление, в результате чего микроавтобус вылетел с дороги и упал в пропасть глубиной 80 метров. В результате ДТП трое пассажиров погибли, еще 16 были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в Индии автобус с пассажирами сорвался с дороги и упал в ущелье. В результате происшествия погибли 25 человек, еще 35 получили травмы различной степени тяжести.

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