Чжэнчжоу, Китай, , 02:52 — REGNUM

В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе погибло 2 человека, еще 18 получили серьезные ранения, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Помимо этого, 12 человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. По данным на 21:20 по местному времени. В настоящее время проводятся поисково-спасательные мероприятия местным бюро по чрезвычайным ситуациям города Саньмэнься.

Напомним, и инцидент произошел в 17:45 по местному времени в блоке сепарации воздуха на газоперерабатывающем заводе Има, принадлежащем компании Henan Coal Gas (Group) Co., Ltd. Расследование продолжается.

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