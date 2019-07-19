Уфа, , 21:28 — REGNUM

Следователи выясняют обстоятельства происшествия на катере в Башкирии, в резальтате которого пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, трое взрослых и трое несовершеннолетних 3, 9 и 17 лет плавали на катере на Павловском водохранилище в Нуримановском районе, в процессе двигатель плавсредства заглох.

«При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями устанавливаются все причины и условия, поспособствовавшие произошедшему. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Сообщается, что для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Напомним, ранее в МЧС сообщали о трёх пострадавших в результате инцидента. По информации спасателей, пострадавшие дети были госпитализированы в больницу №18 города Уфы, угрозы их жизни нет.

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