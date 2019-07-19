Саратов, , 20:36 — REGNUM

Причиной отравления в Центре детского отдыха имени Ю.А. Гагарина Аткарского района явился занос инфекции в лагерь. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Саратовской области по результатам проведенного санитарно-эпидемиологического расследования.

В ведомстве отметили, что отсутствие контроля со стороны администрации оздоровительного учреждения за поступлением и хранением продуктов питания, передаваемых родителями, привело к дальнейшему распространению норовирусной инфекции контактно-бытовым путем.

В отношении АО НПП «Алмаз» (балансосодержателя лагеря) возбуждено дело об административном правонарушении. Лагерь по решению суда закрыт до 25 июля. Должностные лица привлечены к административной ответственности.

В управлении предлагают урегулировать ситуацию с возмещением за приобретенные в лагерь путевки в досудебном порядке.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 9 июля за медицинской помощью обратились 13 отдыхающих в лагере в селе Лисичкино с жалобами на боли в животе и тошноту. 10 июля медпомощь потребовалась ещё пятерым детям. Из 18 отдыхающих в возрасте от 6 до 12 лет 14 детей были госпитализированы.

Следователи вместе с представителями управления Роспотребнадзора по региону взяли пробы в пищеблоке, включая пробы воды, жилых помещениях, а также местах общего пользования. По факту инцидента проводила проверку прокуратура.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после происшествия поручил провести проверку детских оздоровительных лагерей региона.

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