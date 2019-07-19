Вадский район, , 20:24 — REGNUM

В связи с выявлением очага африканской чумы свиней в Вадском и Дельнеконстантиновском районах Нижегородской области представители ООО «ННПП» (свинокомплекс в Вадском районе) начали выкуп живых свиней у населения с целью разрыва эпизоотической цепи. Об этом ИА REGNUM сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл.

Цена составляет 150 рублей за 1 кг живого веса.

Власти района проводят работу с владельцами личных хозяйств для дальнейшего выкупа животных.

Отмечается, что продолжается отлов диких животных. По состоянию на 17 июля, изъято 175 голов диких кабанов, из них 61 павшее животное. Выставлены круглосуточные ветеринарные посты. Дополнительно сформирована спецбригада охотников для добычи кабанов и обнаружения трупов павших кабанов.

Напомним, о выявлении очага АЧС в Вадском районе стало известно 12 июля. С 15 июля на территории района действует карантин. У дикого кабана, добытого на территории 7 квартала Вадского участкового лесничества лабораторно выявлен генетический материал вируса африканской чумы свиней.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также в Приволжском федеральном округе два очага АЧС выявлены в Ульяновской области. Также обнаружен труп инфицированного дикого кабана на территории государственного заказника регионального значения «Сурские вершины».

В связи с ухудшением эпизоотической ситуации на границе с Ульяновской областью организовано круглосуточное дежурство: сотрудники госветслужбы Чувашии совместно с полицией дежурят на территории Алатырского и Шемуршинского районов «для пресечения неправомерной перевозки свиноводческой продукции с неблагополучных по африканской чуме свиней территорий».