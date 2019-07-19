Уфа, , 19:58 — REGNUM

Трое детей госпитализированы в результате хлопка, проиозшедшего на катере 19 июля в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Как уточняется, инцидент произошёл на стоянке катеров Павловского водохранилища в Нуримановском районе республики.

По предварительным данным, при попытке запуска двигателя на судне произошёл хлопок в моторном отсеке без последующего возгорания. В этот момент на катере находились шесть человек, в том числе трое детей 3, 8 и 10 лет.

Пострадавшие были доставлены в больницу №18 города Уфы. По оценкам медиков, полученные ими травмы не представляют угрозы для жизни.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.