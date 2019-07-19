Москва, , 19:00 — REGNUM

Содержимым вендинговых автоматов Healthy food в Москве отравились уже 75 человек, сообщает 19 июля официальный сайт столичного управления Роспотребнадзора.

По имеющимся данным, в 75 случаях поставлен диагноз «острое пищевое отравление». Все отравившиеся — взрослые люди. У 57% из них диагностирован сальмонеллёз.

«Рост числа зарегистрированных случаев связан не с новыми заболеваниями, а с поздним обращением за медицинской помощью ранее заболевших и ранее употреблявших продукцию под брендом Healthy food, так как с 16.07.19 цех по производству этой продукции Управлением был опечатан и реализация продукции через вендинговые аппараты приостановлена», — указано в сообщении Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление офисных работников было зафиксировано в Москве 16 июля. Пострадавшие употребляли еду и напитки из автоматов Healthy food, установленных в бизнес-центрах.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужское Минобразования отрицает массовое отравление в детсаду «Сказка»