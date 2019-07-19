Париж, , 18:26 — REGNUM

Уровень июньской жары превысил психологическую отметку в 46 градусов по шкале Цельсия, заявляет 19 июля метеорологическая служба Франции Meteo France.

Таким образом, подчёркивают французские метеорологи, установлен абсолютный температурный рекорд за всю историю измерений.

Ранее было заявлено, что самый высокий уровень летней жары плюс 45,9 градуса был зафиксирован 28 июня в населенном пункте Галларг-ле-Монтюе департамента Гар.

По итогам анализа данных восьмисот метеостанций, синоптики заявили о новом рекорде — 28 июня в городе Верарг термометр показал 46 градусов по шкале Цельсия.

Как сообщало ИА REGNUM, лето 2019 года во Франции стало самым жарким за последние несколько десятков лет.

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