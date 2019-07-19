Москва, 19 июля 2019, 17:34 — REGNUM
Вице-премьер РФ Виталий Мутко должен был находиться в Иркутской области постоянно, а не прилетать туда несколько раз, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 19 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл 19 июля в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими в результате мощного наводнения. Граждане сообщили президенту о сложностях, с которыми они столкнулись при ликвидации последствий наводнения. В итоге глава государства оценил работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную.
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