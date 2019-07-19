Москва, , 17:34 — REGNUM

Вице-премьер РФ Виталий Мутко должен был находиться в Иркутской области постоянно, а не прилетать туда несколько раз, считает депутат Госдумы РФ Леонид Калашников (КПРФ). Об этом он заявил 19 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя ситуацию с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области.

«Люди остались без документов. Люди остались без всего, — сказал Калашников. — И они приходят за деньгами. За тем, чтобы им было на что-то жить. А система зависит от Силуановых и Мутко. Значит, Мутко надо было появиться там не два раза, а сидеть там. Все министры должны там сидеть. Я же вижу Мутко в красивой куртке за спиной Путина, но не вижу Силуанова. Государственные органы должны действовать консолидированно. Для этого создана госкомиссия, её возглавил Мутко. Мутко отвечает за эти вопросы. И его надо немедленно наказывать».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл 19 июля в Иркутскую область, где встретился с пострадавшими в результате мощного наводнения. Граждане сообщили президенту о сложностях, с которыми они столкнулись при ликвидации последствий наводнения. В итоге глава государства оценил работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную.

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