Нью-Дели, 19 июля 2019, 17:29 — REGNUM
На севере Индии девять человек погибли и ещё не менее десяти получили ранения от удара молнии, сообщает 19 июля портал News Nation.
В деревне Дханпур в индийском штате Бихар во время дождя молния ударила в группу играющих детей. По имеющимся данным, все погибшие являются членами одной семьи.
Среди погибших — восемь детей и один взрослый.
Все пострадавшие от грозы госпитализированы и им оказывается помощь. Местные власти заявили о выплате денежной компенсации родственникам погибших.
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