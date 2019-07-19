Нью-Дели, , 17:29 — REGNUM

На севере Индии девять человек погибли и ещё не менее десяти получили ранения от удара молнии, сообщает 19 июля портал News Nation.

В деревне Дханпур в индийском штате Бихар во время дождя молния ударила в группу играющих детей. По имеющимся данным, все погибшие являются членами одной семьи.

Среди погибших — восемь детей и один взрослый.

Все пострадавшие от грозы госпитализированы и им оказывается помощь. Местные власти заявили о выплате денежной компенсации родственникам погибших.

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