д. Мойка, , 16:53 — REGNUM

В Батецком районе Новгородской области выявлена африканская чума свиней у трёх павших диких кабанов. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете ветеринарии, заражённые животные были найдены в охотничьем клубе «Любыш» на территории Мойкинского сельского поселения Батецкого района.

Диагноз АЧС был установлен в Новгородской областной ветлаборатории 17 июля. Для подтверждения диагноза пробы направлены для лабораторных исследований на АЧС во Владимирскую область, в Федеральный исследовательский центр вирусологии и микробиологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в деревне Мойка Батецкого района были выявлены два заражённые АЧС свиньи в одном из подсобных хозяйств. Был установлен карантин, основные ограничительные мероприятия посчитали выполненными — указом губернатора Новгородской области Андрея Никитина от 9 июля 2019 года карантин был снят.

Напомним, в 2018 году из-за чумы свиней ООО «Новгородский бекон» уничтожило 37 тыс. животных на откормочной площадке в деревне Волот Волотовского района.

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