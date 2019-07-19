Ярославль, , 16:22 — REGNUM

Бывшие сотрудники ярославских исправительных колоний, обвиняемые в пытках заключенных, останутся под стражей еще на 3 месяца. Такое решение принял суд в Ярославле, сообщает сайт фонда «Общественный вердикт», который защищает права потерпевших по этому делу.

Суд в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, уголовное дело было возбуждено год назад после публикации видеозаписи пыток заключенного Евгения Макарова. По делу проходят 17 человек — бывшие сотрудники ИК-1, ИК-8 и областного управления ФСИН.

Бывший начальник ИК-1 Дмитрий Николаев, бывший замначальника ИК-1 по воспитательной работе Иван Калашников и бывший замначальника ИК-1 по безопасности и оперативной работе Игит Михайлов остаются еще на три месяца под домашним арестом.

Остальным фигурантам продлены сроки заключения под стражей. Защита обвиняемых просила изменить меру пресечения, говоря о том, что столь долгое содержание под стражей также является пыткой.

Однако суд продлил ранее установленные меры. Расследованием уголовного дела занимается Следственный комитет России.

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