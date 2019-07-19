Тюмень, , 15:39 — REGNUM

В Тюменской области полицейские задержан подозреваемый в незаконном сбыте 8 кг синтетических наркотиков. Следствие предполагает, что мужчина выполнял роль межрегионального наркокурьера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по региону.

Изъятые при обыске подозреваемого наркотики Пресс-служба УМВД по Тюменской области

По данным следствия, в мае 2019 года задержанный прибыл в один из городов Московской области, где в лесополосе по указанным куратором координатам обнаружил тайник с большой партией наркотиков, которые он доставил в Уфу, Челябинск, Пермь, Екатеринбург и Тюмень для дальнейшего сбыта.

При проведении личного досмотра задержанного и обыска по месту его проживания обнаружено и изъято более 3,4 кг синтетического наркотического средства и более 400 граммов психотропного вещества. Всего из тайников, оборудованных подозреваемым в различных городах Тюменской области, изъято свыше 4 кг запрещённых веществ.

По данному факту следственным управлением УМВД России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч. 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Судом в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.