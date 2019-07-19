Тайбэй, , 14:28 — REGNUM

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло неподалеку от побережья острова Тайвань. Сообщение об этом опубликовано 19 июля островной сейсмологической службой.

Толчки были зафиксированы в 18:13 по местному времени (13:13 мск). Эпицентр находился в Тихом океане, на расстоянии 141 км от береговой линии уезда Тайдун, очаг залегал на глубине 26,6 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Остров Тайвань, население которого превышает 23 млн человек, часто страдает от землетрясений и тайфунов. Так, в сентябре 1999 года подземные толчки в центре острова привели к гибели более 2 тыс. человек. Землетрясение с человеческими жертвами случилось также в феврале 2016 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2019 года юго-восточнее Тайваня был зафиксирован толчок магнитудой 5,7.

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