Мюнхен, Германия, , 14:07 — REGNUM

Две гражданки России, которые в середине июня 2019 года пропали в Мюнхене, могут быть убиты. Такую вероятность не исключили в правоохранительных органах Германии, сообщат 19 июля газета Bild со ссылкой на следствие.

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«Обстоятельства позволяют предполагать насильственное преступление», — заявил представитель полиции.

Напомним, 18 июля о пропаже в Мюнхене двух гражданок РФ — Марии и Татьяны Г. — сообщило посольство РФ в ФРГ. В этой связи полицией города возбудила уголовное дело.

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Отмечалось, что выяснением обстоятельств происшествия занимается Генеральное консульство России в Мюнхене, находясь в постоянном контакте с компетентными органами ФРГ.

По данным местной полиции, 13 июля женщина с дочерью отправилась в крупный торговый центр в мюнхенском районе Нойперлах, после этого на контакт с близкими они не выходили.

Как сообщало ИА REGNUM, месяц назад, в июне 2019 года, на востоке Лондона был убит уроженец России по имени Глеб Жебровский. Он скончался после получения ножевых ранений. Задержаны двое подозреваемых.