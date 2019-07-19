Москва, , 14:02 — REGNUM

Пяти пассажирам эвакуированного в международном аэропорту «Шереметьево» самолета, принадлежащего авиакомпании «Северный ветер» (Nordwind), понадобилась помощь медиков. Такие уточненные данные ТАСС сообщил источник в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Мособласти.

По словам источника, всего после ЧП обратились за медицинской помощью восемь человек, получившие ушибы и ссадины.

«Пятерым из них она была оказана, — сказал источник. — Троим не понадобилась».

Как передавало ИА REGNUM, 19 июля в международном аэропорту «Шереметьево» произошло ЧП — во время разбега по взлётной полосе произошло задымление в салоне самолёта авиакомпании Nordwind.

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