Курган, , 14:09 — REGNUM

В Курганской области бывший государственный инспектор Ростехнадзора за получение взяток приговорён к трём годам и шести месяцам колонии общего режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

В ходе судебного заседания установлено, что в 2017 году инспектор Ростехнадзора из Екатеринбурга получил от работников коммерческой организации более 250 тыс рублей за не принятие мер по выявленным многочисленным нарушениям при производстве капитального строительства объектов Курганского нефтепроводного управления АО «Транснефть — Урал».

Осуждённый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, и оказал содействие следствию в уголовном преследовании других участников коррупционного преступления.

Суд признал инспектора виновным по ч.3 ст.290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в значительном размере за незаконные действия и бездействие») и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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