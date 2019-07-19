Москва, , 13:55 — REGNUM

Сотрудник Федеральной налоговой службы (ФНС) Дмитрий Ч., фигурирующий в деле о разбое с участием сотрудников ФСБ, останется в СИЗО. Такое решение вынес 19 июля Московский окружной военный суд.

Суд оставил без изменения постановление суда первой инстанции, отказавшись удовлетворить апелляционную жалобу защитника налоговика. По версии следствия, он участвовал в разбойном нападении, итогом которого стало завладение злоумышленниками 136 млн рублей.

Адвокаты просили заменить меру пресечения для мужчины на более мягкую. По их словам, Дмитрий Ч. был уверен, что помогает сотрудникам ФСБ в проведении спецоперации, передает агентство городских новостей «Москва».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее семеро сотрудников ФСБ были арестованы в рамках уголовного дела о разбое на Северном Кавказе.

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