Москва, , 13:43 — REGNUM

Следов возгорания в самолёте «Боинг 737» в аэропорту «Шереметьево» не установлено, сообщили 19 июля в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным следствия, инцидент с рейсом Москва — Ереван произошёл в 1:04.

«При рулёжке на взлётно-посадочной полосе обнаружены признаки задымления кабины передней части самолета», — говорится в информации.

Следователи выяснили, что причиной происшествия является «попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования воздушного судна при заборе воздуха и его дальнейшем поступлении в салон». При этом следов возгорания нет, агрегаты не повреждены. У пострадавших нет признаков отравления или удушения.

В сообщении отметили слаженные действия экипажа лайнера во время инцидента.