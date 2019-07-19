Вена, , 13:28 — REGNUM

Жертвами крушения небольшого самолёта, который разбился на западе Австрии, недалеко от границы с Германий, стали по меньшей мере три человека. Об этом 19 июля сообщает Tiroler Tageszeitung.

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Как заявил пресс-секретарь полиции Стефан Эдер, личности пострадавших пока не установлены. В настоящее время тирольская полиция уже занялась расследование причин крушения. Следователям, в частности, предстоит выяснить маршрут следования воздушного судна. По его Эдера, предположительно, самолёт мог направляться из Италии.

Обломки самолёта будут доставлены на экспертизу.

«Это займёт много времени», — уточнил Эдер.

Как сообщало ИА REGNUM, крушение лёгкомоторного самолёта произошло накануне, 18 июля, около 17:30 в горах Веттерштайн на границе между Австрией и Германией. Воздушное судно производства американской компании Cessna, рассчитанное на четверых человек, врезалось в скалу на высоте 2,3 тыс. м, после чего рухнуло и загорелось.