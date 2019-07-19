Ярославль, , 13:09 — REGNUM

В Ярославле прокуратура проводит проверку по факту происшествия на колесе обозрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославля.

Колесо обозрения в Ярославле Yarnews.net

17 июля в социальных сетях появились сообщения о том, что вечером колесо начало вращаться в обратную сторону, испугав посетителей аттракциона. Областная инспекция административно-технического надзора уже возбудило дело об административном правонарушении.

«По предварительной информации при эксплуатации аттракциона могли быть нарушены требования безопасности. Все обстоятельства дела будут установлены в ходе проведения административного расследования», — сообщили в инспекции.

Как рассказал порталу YarNews житель Ярославля Александр Зыков, который находился в кабине колеса во время происшествия, произошла аварийная ситуация.

«Как пояснил нам представитель Ростхенадзора, взорвался баллон с воздухом, которые подпирают приводы. Соответственно один из приводов отключился, колесо было перегружено и полетело вниз», — рассказал Александр Зыков.

В администрации аттракциона инцидент объяснили сильным ветром.

«Резкое ухудшение погодных условий привело к появлению ошибок в компрессорном оборудовании и к повышенному давлению в прижимных подушках приводов колеса. В результате чего две из них были повреждены. К сожалению техника иногда даёт сбои. Одновременно с этим фактором из-за последующего отказа двух приводов произошёл перегруз колеса с одной стороны, в следствии чего произошло последующее срабатывание защитной автоматики и остановка», — говорится в сообщении администрации аттракциона.

Руководство аттракциона сообщило, что колесо в обратную сторону запустили для скорейшей эвакуации посетителей. Было ли нарушение техники безопасности, разберутся компетентные органы.